У Катарі ввели жорстке покарання за недотримання маскового режиму: що чекає на порушників

Катар запровадив жорсткий масковий режим. Починаю чи з 17 травня, усі люди у країні мають носити маски, перебуваючи поза будинком. Порушникам загрожує величезний штраф або навіть позбавлення волі.

Масковий режим стосується всіх громадян, крім автомобілістів, які пересуваються на авто без пасажирів. Про це повідомили у твіттері Міністерства внутрішніх справ арабської держави.

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Тим, хто порушить розпорядження, доведеться заплатити штраф у 200 тисяч катарських ріалів, а це майже 55 тисяч доларів. Або ж навіть провести 3 роки у в'язниці.

Starting from Sunday, May 17,2020 wearing facemasks is mandatory for all upon leaving house for any reason, except in the case when a person is alone while driving a vehicle. The @MOI_QatarEn is authorized to take necessary measures in this regard #MOIQatar #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/9VLMZmHSL5 — Ministry of Interior (@MOI_QatarEn) May 14, 2020

Навіщо носити маску?Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас. Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню іншіх людей.

Зауважимо, що в Україні також діє масковий режим. За прогнозами уряду, українці зможуть зняти захисні маски вже до кінця літа, якщо знизиться рівень захворюваності на коронавірус. Чи продовжувати знову карантин – Кабмін вирішить 22 травня.

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Коронавірус у Катарі: головне

Станом на 15 травня в Катарі зафіксували понад 28,2 тисячі випадків інфікування COVID-19.

COVID-19. За цим показником серед арабських держав Катар поступається лише Саудівській Аравії. При цьому влада повідомляє лише про 14 загиблих пацієнтів.

Офіційно карантин у Катарі ввели 15 березня, тоді у країні запровадили обмеження щодо в'їзду в країну для громадян 14 держав.

Через спалах коронавірусу на територію країни не можуть потрапити жителі Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Бангладешу, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії, Таїланду.

Натомість деякі країни Європи вирішили почати відкривати свої кордони для іноземців.



Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу