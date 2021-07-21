Части лесов Амазонки сейчас отдают в атмосферу больше углекислого газа, чем удерживают внутри себя, пишет издание NYT. Это тревожный звоночек для борьбы с изменениями климата.

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Что к этому привело

Беспощадная вырубка лесов и усиленный нагрев привели к изменению в карбоновом балансе региона, которому уже 10 миллионов лет. Там живет 390 миллиардов деревьев. Ситуация наиболее критична в юго-западной части Амазонки, считают ученые.

Там растет температура, а дождей выпадает все меньше. Регион нагрелся на 4,5 градуса по Фаренгейту за последние 40 лет во время сухих сезонов. Устье реки Амазонки – на 1609 километров к северо-востоку. К западу и северу лес простирается до Боливии, Перу, Колумбии и Венесуэлы. Из-за завезенных колонизаторами болезней серьезно уменьшилось количество индейцев, которые жили в джунглях.

Это сопоставимо с изменениями климата в Арктике, где происходит похожее быстрое потепление. Амазония – место, где находятся крупнейшие мировые тропические леса – важные поглотители диоксида углерода. Впрочем, погодные колебания ослабили их значение в качестве буфера от изменений климата. Глобальное потепление может сделать ситуацию еще хуже.

Массовая вырубка лесов на Амазонке /Фото TIME

Леса скоро могут выделять еще больше углекислого газа. Лусиана Ванни Гатти, ученая из Национального Института космических исследований Бразилии, назвала происходящее "негативной петлей".

Первая плохая новость – сжигание леса производит в три раза больше CO 2 , чем лес может поглощать. Вторая плохая новость – в местах, где вырубка составляет 30% и более, выбросы углерода на 10% выше, чем там где это составляет лишь 20%,

– объяснила Лусиана Гатти.

Она – главный автор статьи, которое только что опубликовали в издании Nature. Другие ее коллеги подчеркивают: способность Амазонки выделять углерод из воздуха и хранить его у себя, чтобы он не поднимал глобальные температуры, ухудшилась. Леса становятся более восприимчивыми к большим пожарам.

А началось все еще 50 лет назад, когда зазвучали первые призывы колонизировать Амазонку. Она и ее минеральные запасы оказались под прямой угрозой. В 1964 году военная диктатура признала джунгли угрозой безопасности и создала INCRA – Национальный институт колонизации и аграрной реформы.

Нелегальный бизнес в глубине страны

А в 1970-х все и началось благодаря рекламе на телевидении. Грилейрос, или "захватчики земли", продавали ее бедным фермерам за несколько сотен долларов США. За ними приходят электрические линии, дороги, телефонные провода. Главную угрозу скоту – ягуаров – уничтожают. После этого у фермеров землю скупают уже магнаты.

Животноводство в Амазонке / Фото Green Queen

Темный капитал устанавливает новые границы насильно, заходя на территорию коренных народов и национальных парков. Все из-за возрастающего спроса на говядину. Сельское хозяйство приносит Бразилии почти четверть ВВП, только на амазонских пастбищах выпасается 50 миллионов голов скота. На развитие животноводства приходится 80% освобожденных земель.

Страны Африки и Азии, как и Китай, менее требовательны, чем Европа. Убойные пункты в штатах часто закрывают глаза на происхождение мяса, которое проходит через третьи стороны. Например, бойня Фригон планирует убивать одну корову каждые восемь секунд. Отчетности в отрасли недостаточно, поэтому JBS – мясные короли Бразилии получили немалый штраф за бизнес с фирмами, которые находятся под эмбарго от экологических регуляторов.

Дорога BR-319 / Фото Mongabay

От столицы штата Рондония Порто-Вельо в столицу всей Амазонки Манаус тянется открытая в 1973 году грунтовая автомагистраль BR-319. Однако сейчас эта дорога в 885 километров обветшала, ее пересекают разве что анаконды и ягуары.

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Уничтожение лесов в этом регионе может вырасти на 277%, если такие дороги, как BR-319 и AM-364, заасфальтируют. В городке Реалидаде быстро открываются лесозаготовки.

Уменьшение выбросов CO 2 сейчас является наибольшим приоритетом, уверены ученые. За последние 10 лет, Амазонка выбросила в воздух на 20% больше углерода, чем поглотила. В общем, тропические леса забирают меньше вредных газов, чем содержат. Людям там жить довольно опасно – риск тропических болезней, нападений диких зверей и тропические дожди.

Все, кто сюда приходит, мечтает разбогатеть. Как когда-то искатели золота. Но находят лишь страдания. Впрочем, от мечты не отказываются.

Балансировка на краю гибели

Драгоценная Амазонка, сказано там, "балансирует на грани функционального разрушения, а вместе с ней и мы". Дождевые леса собирают влагу с земли, передают ее в атмосферу, где она снова становится каплями влаги. Такой круговорот защищает от повышения температуры и лесных пожаров.

Точка невозврата Ученые считают, что критическая точка будет достигнута при условии уничтожения 20–25% лесов (сейчас – от 17% до 19%). К 2030 году с нынешними темпами 27% региона может остаться без деревьев. Заповедные земли племен – последний бастион защиты, таких в Амазонке – 23%. Племя Карипуна боится, что политика президента Болсонару ускорит их гибель.

Исследование Гатти основано на 600 полетах и взятии проб над регионом с 2010 по 2018 годы. Сначала пилоты пролетели над кронами деревьев, а затем спустились ниже и сделали повторные замеры.

Оказалось, пишет The Guardian, что пожары вызвали выбросы на 1,5 миллиарда тонн СО 2 в год. Леса сняли и оставили у себя 0,5 миллиарда тонн. Итак, в воздухе остался целый один миллиард тонн углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами Японии, которая занимает 5-е место в мире по этому показателю. Если ничего не изменится в ближайшее время, Амазонка может стать зарослями.

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Другое исследование в Nature, которое шло 30 лет, показало "тенденцию к уменьшению накопления углерода" из-за изменчивости климата и гибели деревьев. Эссе 2018 года в журнале Science Advances вообще сообщало, что "вырубка, изменение климата и выжигание превратили части джунглей на саванну".

Более ранние работы проводились с помощью спутников. Но им могли мешать облака и они были способны охватывать лишь небольшие территории.

Районы, где были замечены наибольшие вырубки и сжигание лесов, претерпели и наибольшие изменения в экобалансе. Земли были расчищены для сельского хозяйства. Пока что есть возможность вернуть равновесие до некоторой степени.

Для этого нужно начать лесовосстановление, чтобы в леса вернулась естественная влажность. "Вряд ли выйдет вернуть все как было, но улучшить нынешнюю ситуацию еще можно", – считает Томас Лайвджой из Университета Джорджа Мэйсона, автор теории о "критической точке".

Влага, попадающая в воздух с деревьев, ответственна за 35% региональных осадков. Меньшее количество деревьев означает больше засух, лесных пожаров и жарких дней.

Летать каждые две недели, постоянно проводить лабораторные исследования в течение девяти лет – большой подвиг,

– уверен Саймон Льюис из Университетского колледжа Лондона.

Полеты могут быть опасными и изнурительными, потому что требуют облета отдаленных секторов на тысячи километров на разных высотах. Сейчас ученые хотят научить пилотов пользоваться оборудованием, чтобы они делали это самостоятельно.

Пожар в Амазонке / Фото Newsweek

Льюис добавил:"Тот лес, что остается после вырубки, выбрасывает больше углерода чем раньше. История Юго-Восточной Амазонки – суровая история об ускорении изменений климата". Скотт Деннинг из Университета штата Колорадо согласен: "Лес там гибнет быстрее, чем растет. Нам нужно отказаться от ископаемого топлива как можно скорее".

Пожары также не обошли стороной регион. В 2019 году произошло 46 тысяч возгораний – на 111% больше чем годом ранее. Дым распространился вплоть до города Сан-Паулу. Из-за отключения электроэнергии тогда начались протесты по всей Бразилии.

Проблемное будущее

Между тем президент Бразилии Жаир Болсонару активно поддерживает вырубку амазонских лесов. Он уволил ключевых чиновников-экологов и изменил законы. Например, создал орган, который должен… отменять экологические штрафы.

Правительство лишь оказавшись под международным давлением недавно объявило о желании этому противостоять. Но лишь после экстренных переговоров Большой семерки.

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Правда, попытки этому противостоять были и в начале XXI века, когда федеральный регулятор окружающей среды IBAMA – штрафовал поселки глубоко в сельве на десятки тысяч долларов США.

Успех до рецессии Это принесло результат: вырубка упала на 83,5% с 2004 по 2012 годы. Впрочем, в 2014 страна впала в свою худшую в историю рецессию и защиту ослабили. Правительство было поглощено крупнейшим коррупционным скандалом (так называемая операция "Автомойка" – 24).

Через четыре года к власти пришел Жаир Болсонару, обещавший превратить Амазонку в "экономическую душу Бразилии". 21 из 27 региональных руководителей IBAMA уволили. 1300 человек погибли в вооруженных спорах, кто контролирует землю. Могущественные и состоятельные нанимают частные армии – как в штате Рондония. Вырубка выросла обратно на 92% за первые 8 месяцев 2019 года.

В стране разрушается вся экологическая инфраструктура,

– отметил Пауло Артаксо, бразильский член межправительственной группы ООН по вопросам изменений климата.

Даже после увольнения Гальвао защищает Амазонку / Фото PCdoB

Рикардо Гальвао – экс-глава космического агентства INPE и один из тех, кого Болсонару отстранил за защиту данных о потеплении. Он сказал изданию TIME: если Амазонка будет уничтожена, контролировать глобальное потепление будет невозможно. Сразу после победы Болсонару вырубка леса и добыча минеральных ресурсов продолжились с новой силой, несмотря на федеральный запрет.

Хотя стремительное уничтожение лесов все еще продолжается и уже достигло 12-летнего максимума, пока участки в центре и на севере целы.

Будущее региона остается подвешенным и неопределенным, потому что большие участки леса остались фактически только в заповедниках. Если территория Карипуны рухнет, это станет сигналом для других, что так можно, считают местные жители. На огромной территории живет лишь пять индейских семей.

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Узнав, что много расчищенных участков теперь используют для разведения скота, Гатти перестала есть говядину. Также там теперь выращивают сою. Большая часть срубленной древесины экспортируется из Бразилии на внешние рынки.

Кстати, из-за изменения климата соевая промышленность страны теряет 3,5 миллиарда долларов США в год. Это происходит из-за немедленных всплесков жары после уничтожения леса. А на экспорт уходит 8 миллионов тонн сои, преимущественно как корм для скота.

Ученые призывают к "глобальному соглашению по спасению Амазонки". Некоторые страны уже угрожают остановить подписание торгового соглашения между ЕС и Бразилией, если курс не будет изменен. А индейцы Карипуна не могут представить для себя будущего без леса, которого можно уже скоро не стать.