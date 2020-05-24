Катастрофа в Пакистане: двое спасенных смогли рассказать о крушении самолета

В городе Карачи в Пакистане 22 мая разбился самолет "Пакистанских авиалиний". На его борту находились 99 человек, и только двоим из них удалось выжить. В больнице они дали первые комментарии относительно того, как упал самолет.

24-летний Мухаммад Зубаир, инженер-механик, выживший в катастрофе, помнит резкий запах реактивного топлива. Пообщаться с чудом уцелевшим пассажиром и родственницей другого спасенного из самолета удалось журналистам The Guardian.

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Что говорят спасенные в авиакатострофе

Когда пламя начало охватывать кабину, один из двух спасенных Мухаммад слышал крики попутчиков. Он изо всех сил пытался отцепить ремень безопасности, когда под его стулом уже пылал огонь. Зубаир сказал, что "пошел за светом и добрался до дыры, выпрыгнул на крыло, а потом на землю".

Зубаир сказал, что сначала подумал, что самолет выходит на нормальную турбулентность. Когда земля стала приближаться, он понял, что что-то пошло не так.

Зафар Масруд чудом выжил и получил незначительные травмы

Другим спасенным был Зафар Масуд, исполнительный директор банка "Пенджаб". Он сломал руку, получил ушибы и находится на лечении в больнице Дарул Сехата в Карачи. Его сестра рассказала журналистам, что его спасение – это чудо.

Все, что он помнит, это то, что была турбулентность, а потом он ничего не помнит.

Что я понимаю, так это то, что его место чуть не вылетело из самолета, и он упал. И он был немного в стороне от главных обломков и огня,

– рассказала сестра спасенного.

Момент падения самолета посреди жилого квартала попал на камеры наблюдения. Кадры из них вскоре облетели сеть.

Shocking Real CCTV footage shows #PIAPlaneCrash crashing in a residential area of Karachi, Pakistan. Others are fake ! pic.twitter.com/a9MZtGXfee — Dilsedesh (@Dilsedesh) May 22, 2020

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