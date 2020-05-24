Катастрофа у Пакистані: двоє врятованих змогли розповісти про аварію літака

У місті Карачі, що в Пакистані, 22 травня розбився літак "Пакистанських авіаліній". На його борту перебували 99 людей, і лише двом з них вдалося вижити. У лікарні вони дали перші коментарі щодо того, як упав літак.

24-річний Мухаммад Зубаїр, інженер-механік, який вижив у катастрофі, пам'ятає різкий запах реактивного палива. Поспілкуватися із дивом вцілілим пасажиром та родичкою іншого врятованого з літака вдалося журналістам The Guardian.

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Що кажуть врятовані у авіакатострофі

Коли полум'я почало охоплювати кабіну, один з двох врятованих, Мухаммад чув крики попутників. Він з усіх сил намагався відчепити ремінь безпеки, коли під його стільцем вже палав вогонь. Зубаїр сказав, що "пішов за світлом і дістався до діри, вистрибнув на крило, а потім на землю".

Зубаїр сказав, що спочатку подумав, що літак виходить на нормальну турбулентність. Коли земля стала наближатися, він зрозумів, що щось пішло не так.

Зафар Масруд дивом вижив та отримав незначні травми

Іншим врятованим був Зафар Масуд, виконавчий директор банку "Пенджаб". Він зламав руку, отримав синці та перебуває на лікуванні в лікарні Дарул Сехата в Карачі. Його сестра розповіла журналістам, що його спасіння – це диво.

Все, що він пам'ятає, це те, що була турбулентність, а потім він втратив більшість зі своїх відчуттів.

Що я розумію, так це те, що його місце ледь не вилетіло з літака, і він впав. І він був трохи в стороні від головних уламків і вогню,

– розповіла сестра врятованого.

Момент падіння літака посеред жилого кварталу потрапив на камери спостереження. Кадри з них невдовзі облетіли мережу.

Shocking Real CCTV footage shows #PIAPlaneCrash crashing in a residential area of Karachi, Pakistan. Others are fake ! pic.twitter.com/a9MZtGXfee — Dilsedesh (@Dilsedesh) May 22, 2020

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