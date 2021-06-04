Как отметили, в иранском посольстве в Украине, состоялся третий тур переговоров между заместителями глав МИД Ирана и Украины. Напряженные переговоры продолжались два дня.

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Во время переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся уголовных производств и технических вопросов, в том числе, авиационных и вопросов безопасности полетов, а также окончательный отчет Ирана,

– говорится в заявлении дипведомства.

Иран предлагает по 150 тысяч долларов компенсации

Иран заявил о готовности заплатить по 150 тысяч долларов компенсации семьям украинских жертв сбития самолета МАУ. Украинских чиновников просили донести это до ведома потерпевшей стороны.

Важно! Тегеран не признал совместную группу с участием Украины, Канады, Швеции и Бельгии, которая занимается координацией усилий для переговоров относительно крушения.

Тегеран выразил требования относительно вопросов обсуждения

Иранская сторона заявила принципиально, что не признает эту группу как сторону переговоров и выразила свое недовольство непрофессиональным поведением и враждебной позицией некоторых из этих стран,

– отметили в посольстве Ирана.

Несмотря на заявления посольства о конструктивности переговоров, к договоренности относительно следующего раунда так и не пришли. Тегеран хочет отвечать только на те вопросы, которые не задавали ранее, а также хочет, чтобы они не противоречили "иранскому законодательству".

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Отметим, что ранее украинская сторона заявила, что во время переговоров с Ираном будет требовать официальное подтверждение того, что следствие по делу завершено. Также официальный Киев хочет услышать детали по судебному слушанию.

Что известно о расследовании катастрофы самолета МАУ

Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракетами над Тегераном 8 января 2020 года. На борту были 176 человек, все они погибли.

В феврале 2021 года Иран обнародовал технический отчет по катастрофе. Однако украинская сторона направила много замечаний к документу.

По состоянию на конец мая Тегеран не предоставил имен подозреваемых в трагедии.

Правозащитники также сообщили, что семьям жертв угрожали в Иране.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала