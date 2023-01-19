Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, есть несколько версий причины крушения, но основной версией такого рода является отказ авиатехники.

Читайте также Катастрофа в Броварах: политолог предположил, могла ли быть диверсия и что бы это дало россиянам

Что произошло с вертолетом

Помимо версии с отказом в авиатехнике, Роман Свитан рассматривает версию ошибки техники пилотирования.

Она в принципе тоже есть в рабочем режиме, ее будут просматривать, я думаю, определенные самописцы остались. Проверят работу лётного состава и комиссия вынесет свой вердикт,

– сказал Свитан.

По мнению полковника ВСУ, уже после проведения комиссии станет ясно, что именно привело к такого рода развитию событий.

Роман Свитан рассказал, что могло произойти с вертолетом в Броварах: смотрите видео

В то же время у военного эксперта возникли вопросы относительно того, почему вертолет пролетал на такой низкой высоте, ведь над городами, как правило, вертолеты и самолеты пролетают на значительно более высокой высоте.

Я пролетал и на вертолетах, и на истребителях, и на боевых вертолетах. Если бы я вышел на город, с меня бы сняли погоны и минимум, я бы уже не служил,

– сказал Свитан.

Роман Свитан отметил, что нужно узнать кто прокладывал вертолет такой маршрут и что он делал над городом.

Мог ли вертолет быть неисправным

Разбившийся в Броварах Борт был поставлен из Франции. Несколько лет назад в Украину завезли новые и б/у вертолеты для ГСЧС. Роман Свитан рассказал, что сама по себе это очень хорошая техника.

Это вертолет, хорошо выполнявший свои задачи, он действительно когда-то был разработан для транспортировки большого количества людей, например, на те же буровые платформы для выполнения задач служб по чрезвычайным ситуациям.

– отметил полковник ВСУ.

Также Свитан рассказал, что эти вертолеты очень хвалят украинские пилоты и имеют о нем хорошие отзывы. Недостатки, по словам эксперта, есть во всей технике, потому что она в процессе эксплуатации доводится до определенного состояния, но, как отметил лётчик-инструктор, в этом нет проблемы и это вполне нормальный подход.

Что произошло в Броварах