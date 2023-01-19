Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, є декілька версій причини катастрофи, але основною версією такого роду є відмова авіатехніки.

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Що сталось із гелікоптером

Окрім версії з відмовою авіатехніки, Роман Світан розглядає версію помилки техніки пілотування.

Вона в принципі теж є в робочому режимі, її будуть переглядати, я думаю певні самописці залишились. Перевірять роботу льотного складу й комісія винесе свій вердикт,

– сказав Світан.

Ну думку полковника ЗСУ, вже після проведення комісії стане зрозуміло, що саме призвело до такого роду розвитку подій.

Роман Світан розповів, що могло статись із гелікоптером у Броварах: дивіться відео

Водночас у військового експерта виникли питання щодо того, чому гелікоптер пролітав на такій низькій висоті, адже над містами, зазвичай, гелікоптери та літаки пролітають на значно вищій висоті.

Я пролітав і на гелікоптерах, і на винищувачах, і на бойових гелікоптерах. Якби я вийшов на місто, з мене б зняли погони й мінімум, я би вже не служив,

– сказав Світан.

Роман Світан зазначив, що потрібно дізнатись хто прокладав гелікоптеру такий маршрут та що він робив над містом.

Чи міг гелікоптер бути несправним

Борт, який розбився у Броварах був поставлений із Франції. Декілька років назад в Україну завезли нові та вживані гелікоптери для ДСНС. Роман Світан розповів, що сама по собі це дуже хороша техніка.

Це гелікоптер, який добре виконував свої завдання, він дійсно колись був розроблений для транспортування великої кількості людей, наприклад, на ті ж бурові платформи для виконання завдань служб з надзвичайних ситуацій,

– зазначив полковник ЗСУ.

Також Світан розповів, що ці гелікоптери дуже хвалять українські пілоти та мають про нього хороші відгуки. Недоліки, за словами експерта, є у всій техніці, бо вона в процесі експлуатації доводиться до певного стану, але, як зазначив льотчик-інструктор, в цьому немає проблеми та це цілком нормальний підхід.

Що сталось у Броварах