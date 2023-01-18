Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Александр Антонюк. По его словам, в случае если диверсия стала причиной аварии, расчет врагов был на демотивацию украинцев.

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Политолог предупредил, что версию диверсии можно будет серьезно рассматривать только по завершении следствия. Она не может восприниматься как приоритетная сейчас, не исключена неисправность вертолета или ошибка пилота.

Официальные версии

Следует отметить, что расследование катастрофы происходит под руководством Службы безопасности Украины. Днем 18 января ведомство опубликовало три основные версии, с которыми сейчас работает следствие:

нарушение правил полета;

неисправность вертолета;

умышленные действия по уничтожению вертолета.

Рискуют все

Относительно теории о том, что это могло быть покушение на Владимира Зеленского, Александр Антонюк напомнил слова главы СНБО Алексея Данилова, что вопрос о ликвидации Президента Украины Владимир Путин задавал еще в начале полномасштабной войны.

"Любой высокопоставленный чиновник, как и любой из нас, имеет ежедневные риски ликвидации, как и попадание под обстрел. "Обезглавливание" руководства, безусловно, создает трудности для страны", - считает политолог.

Институции работают

По мнению Антонюка, роль мощной самостоятельной страны в том, чтобы работа институтов не зависела от некоторых людей.

Мы понимаем, что руководство МВД потеряно, но достаточно оперативно кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности министра. Верховная Рада не заставит себя ждать кадровых назначений, как только кандидатуру определит президент,

– объяснил политолог.

Если бы произошла ликвидация главы государства, по словам Антонюка, на этот случай Конституцией Украины предусмотрено, что функции президента будет выполнять глава ВРУ.

"То есть мы четко понимаем, что с точки зрения законодательства у нас предусмотрены разные случаи", – считает политолог.

По мнению Александра Антонюка, именно из-за продуманности законодательства, ликвидация президента не упростила бы выполнение военных задач для оккупантов.

Я убежден, что попытки ликвидировать кого-либо из высшего политического руководства есть и будут в будущем. Сегодняшняя трагедия – это очередной сигнал для нас, пересматриваются протоколы по мерам безопасности. Продолжаем борьбу!,

– подытожил политолог.

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