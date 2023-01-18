В Броварах на месте трагедии продолжается спасательная операция, пишет 24 Канал. Сейчас там происходит разбор завалов из-за падение вертолета.

Узнайте больше Погибло руководство МВД: все, что известно об авиакатастрофе в Броварах

Трагедия унесла жизни 16 человек

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что дети из сада находятся в другом учебном заведении. По его словам, с ними работают соответствующие службы.

На месте трагедии в Броварах работают спасатели / Фото 24 Канал (Валентина Полищук)

В результате трагедии известно о 16 погибших людях. К сожалению, погибли трое детей.

Место трагедии в Броварах / Фото LIGA.net и "Думская"

Что известно об авиакатастрофе в Броварах

Утром 18 января возле садика в Броварах, где находились дети, упал вертолет. Известно, что кроме 16 погибших еще 22 человека пострадали.

В результате падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

В Броварах упал вертолет / Фото из сети