У Броварах на місці трагедії триває рятувальна операція, пише 24 Канал. Наразі там відбувається розбір завалів через падіння гвинтокрила.

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Трагедія забрала життя 16 людей

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що діти із садка перебувають в іншому навчальному закладі. За його словами, з ними працюють відповідні служби.

На місці трагедії у Броварах працюють рятувальники / Фото 24 Канал (Валентина Поліщук)

У результаті трагедії відомо про 16 загиблих людей. На жаль, загинуло троє діток.

Місце трагедії у Броварах / Фото LIGA.net і "Думская"

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

Зранку 18 січня біля садочка в Броварах, в якому перебували діти, впав вертоліт. Відомо, що, окрім 16 загиблих, ще 22 людини постраждали.

У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

У Броварах впав вертоліт / Фото з мережі