У Броварах на місці трагедії триває рятувальна операція, пише 24 Канал. Наразі там відбувається розбір завалів через падіння гвинтокрила.
Дізнайтесь більше Загинуло керівництво МВС: все, що відомо про авіакатастрофу у Броварах
Трагедія забрала життя 16 людей
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що діти із садка перебувають в іншому навчальному закладі. За його словами, з ними працюють відповідні служби.
На місці трагедії у Броварах працюють рятувальники / Фото 24 Канал (Валентина Поліщук)
У результаті трагедії відомо про 16 загиблих людей. На жаль, загинуло троє діток.
Місце трагедії у Броварах / Фото LIGA.net і "Думская"
Що відомо про авіакатастрофу в Броварах
- Зранку 18 січня біля садочка в Броварах, в якому перебували діти, впав вертоліт. Відомо, що, окрім 16 загиблих, ще 22 людини постраждали.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
У Броварах впав вертоліт / Фото з мережі
- Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.
- Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента – розповів, що команда МВС України летіла в одну з "гарячих" точок. Згодом стало відомо, що керівництво МВС летіло у Харківську область.
- У СБУ назвали 3 версії падіння гелікоптера – порушення правил польоту та несправність самого гвинтокрила. Також у СБУ не виключають умисних дій щодо знищення гвинтокрила.