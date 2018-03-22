Катастрофа Boeing 777 на Донбассе: в Нидерландах готовят серьезную почву для вердикта

В деле сбитого самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который в 2014 году над Донбассом выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, правительство Нидерландов готовит законодательную основу для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к катастрофе.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Министерство юстиции Нидерландов предоставит возможность провести допросы в суде, допрос подозреваемых может вестись с помощью видеоконференций, если не будет возможности доставить их в Гаагу", – говорится в сообщении.

Известно, что окружной суд Гааги сможет заняться рассмотрением дела, которое будет вестись на английском языке.

К слову, подозреваемый в подготовке терактов руководитель Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимир Рубан владеет информацией о сбитом в 2014 году на Донбассе малазийском Boeing MH17.

В чем резонсанс дела о сбитом Boeing 777?

17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777, погибли 298 человек. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", привезенного из России.