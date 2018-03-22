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Збиття Boeing 777 на Донбасі: у Нідерландах готують серйозне підґрунтя для вердикту

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Збиття Boeing 777 на Донбасі
Збиття Boeing 777 на Донбасі / Фото з вільних джерел

У справі збитого літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який у 2014 році над Донбасом виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, уряд Нідерландів готує законодавче підґрунтя для судового переслідування будь-яких підозрюваних у причетності до катастрофи.

Про це інформує Bloomberg.

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"Міністерство юстиції Нідерландів надасть можливість допитів у суді, допит підозрюваних може вестися за допомогою відеоконференцій, якщо не буде можливості доставити їх до Гааги", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що окружний суд Гааги зможе зайнятися розглядом справи, яка буде вестись англійською мовою.

До слова, підозрюваний у підготовці терактів керівник Центру звільнення полонених "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан володіє інформацією про збитий у 2014 році на Донбасі малайзійський Boeing MH17.

У чому резонсанс справи про збиття Boeing 777? 17 липня 2014 року на Донеччині був збитий пасажирський літак Boeing 777, загинули 298 осіб. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії.

Теги: Новини України Збитий Boeing 777 Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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