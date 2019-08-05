Катастрофа Ил-76: из-за открытого дела его фигурант генерал-майор Назаров подал в отставку

Генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт на увольнение со службы в Вооруженных силах Украины по собственному желанию. Именно его суд признал виновным в гибели украинских военных во время сбития самолета Ил-76. Сейчас продолжается рассмотрение апелляции.

Сейчас Назаров ждет решения относительно своего рапорта от Генштаба и Министерства обороны, рассказал он в комментарии журналистам 24 канала.

Интересно: Пятая годовщина сбития Ил-76 на Донбассе: что известно о страшной трагедии

Это связано с судебным делом. В ноябре будет уже 5 лет, как продолжается уголовное производство. Моя позиция остается неизменной – оно было открыто незаконно. Не было никаких оснований обвинять меня,

– заявил военный.

По его мнению Павлоградский суд, вероятно из-за того, что он является гражданским, не смог разобраться во всех тонкостях дела, поэтому принял неправосудное решение.

"В 2017-м мы подали апелляцию. Она длилась в течение года, и апелляционная инстанция назначила повторную экспертизу. Она длилась 9 месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе", – рассказал Виктор Назаров.

Защита генерал-майора настаивал на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве, поскольку считает, что между результатами двух экспертиз есть разногласия.

К слову: Сбитие Ил-76 на Донбассе: суд не признал, что командир самолета погиб из-за агрессии России

Свой рапорт Назаров объясняет тем, что на нынешнем этапе рассмотрения дела он решил заняться судебным процессом, который затянулся уже почти на 5 лет.

"Долгое время я выполнял свои служебные обязанности. Было очень много задач, которые нужную было решать. Сейчас я считаю, что есть возможность от этого немного отойти и сосредоточить свое внимание на этом производстве. По результатам уголовного производства уже увидим, что будет дальше", – рассказал военный.

Пятая годовщина катастрофы Ил-76: смотрите видео

Что известно про трагедию Іл-76?Катастрофа самолета с украинскими военными произошла в ночь с 13 на 14 июня. Российские боевики сбили военно-транспортное воздушное судно с ПЗРК "Игла" в момент его посадки в аэропорту "Луганск".



На борту сбитого ИЛ-76 находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков и российских военных.



Одной из версий уничтожения самолета в Луганске была измена диспетчеров. Они могли способствовать утечке информации о перемещении самолета, поэтому из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных.



В ноябре 2014 года стало известно, что военная прокуратура заподозрила заместителя руководителя АТО генерала-майора Виктора Назарова в служебной халатности. Именно оно, по мнению следователей, привело к ужасным последствиям трагедии.



27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал его виновным по указанному обвинению. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. Назарову назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Автор: Ольга Армянишина