Катастрофа Іл-76: фігурант справи генерал-майор Назаров подав у відставку

Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт на звільнення зі служби у Збройних силах України за власним бажанням. Саме його суд визнав винним у загибелі українських військових під час збиття літака Іл-76. Нині триває розгляд апеляції.

Зараз Назаров чекає на рішення щодо свого рапорту від Генштабу та Міністерства оборони, розповів він у коментарі "Громадському".

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Це пов’язано з судовою справою. Я вирішив зосередити зусилля на кримінальному провадженні, роботі в судах, боротьбі. Моєю метою є те, щоб правосуддя було правосудним. Я хочу, щоб вироки відповідали закону, а не були політично вмотивованими або такими, що спираються виключно на суспільний резонанс,

– пояснив своє рішення військовий.

На думку Назарова, вирок Павлоградського суду, за яким його засуджено до 7 років ув'язнення, незаконний. Захист генерал-майора наполягав на дослідженні висновків експертних установ у Львові і Києві, оскільки вважає, що між результатами двох експертиз є розбіжності.

"У 2017-му ми подали апеляцію. Вона тривала протягом року, і апеляційна інстанція призначила повторну експертизу. Вона тривала 9 місяців. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі", – розповів Віктор Назаров.

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Що відомо про трагедію Іл-76?Катастрофа літака із українськими військовими трапилась у ніч з 13 на 14 червня. Російські бойовики збили військово-транспортне повітряне судно із ПЗРК "Ігла" в момент його посадки в аеропорту "Луганськ".



На борту збитого ІЛ-76 перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Літак мав доставити боєприпаси, продукти, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків і російських військових.



Однією із версій знищення літака в Луганську була зрада диспетчерів. Вони могли сприяти витоку інформації про переміщення літака, тому через трагедію Міноборони усунуло від своїх обов’язків низку військових.



У листопаді 2014 року стало відомо, що військова прокуратура запідозрила заступника керівника АТО генерала-майора Віктора Назарова у службовому недбальстві. Саме воно, на думку слідчих, призвело до жахливих наслідків трагедії.



27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав його винним за вказаним обвинуваченням. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. Назарову призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.