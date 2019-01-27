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      Катастрофа российского бомбардировщика Ту-22М3: появилось жуткое видео момента падения

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      Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в России
      Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в России / Фото из открытых источников

      Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. На кадрах видно, как самолет столкнулся с землей и загорелся.

      Ролик опубликовали на Telegram-канале "Военный информатор".

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      24 канал сообщал, что 22 января в Мурманской области России потерпел катастрофу бомбардировщик-22М3. На борту находилось 4 человека. Командир и штурман выжили, 2 других членов экипажа погибли, третий впоследствии скончался в больнице.

      На видео видно, как при посадке самолет разломился пополам и загорелся.

      Предварительная причина аварии бомбардировщика – снежный заряд – кратковременный и интенсивный снегопад со шквалистым ветром. В Минобороны России заявляют, что самолет Ту-22М3 попал туда после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

      Теги: Новости политики Новости России Катастрофа Жертвы авиация
      Источник: 24 Канал
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