Катастрофа российского самолета Ан-26 в Сирии: названа возможная причина аварии

Причиной катастрофы российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков. В результате этого самолет перешел в крутое пике, а экипаж не смог исправить ситуацию.

Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По информации издания, роковым фактором могло стать повреждение закрылков самолета. Отмечается, что из-за этого военный транспорт перешел в крутое пике с высоты в несколько сотен метров.

Читайте также: Сирийская группировка заявляет, что она сбила российский Ан-26

Анонимный источник рассказал журналистам, что один из закрылков при выпуске "по непонятным причинам просто вырвало", после чего самолет "клюнул" в землю.

"В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать", – заявил собеседник издания.

Напомним, 6 марта разбился российский транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим. По словам очевидца, самолет Минобороны России при заходе на посадку резко повело в сторону. В результате авиакатастрофы Ан-26 погибли 39 военнослужащих, среди них были и бойцы ЧВК "Вагнер" и российский генерал.