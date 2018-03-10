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Катастрофа російського літака Ан-26 в Сирії: названа ймовірна причина аварії

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Катастрофа Ан-26 в Сирії
Катастрофа Ан-26 в Сирії / Фото з вільних мереж

Причиною катастрофи російського транспортного літака Ан-26 в Сирії могло стати пошкодження закрилків. В результаті цього літак перейшов у круте піке, а екіпаж не зміг виправити ситуацію.

Про це повідомляє видання "Комерсант".

За інформацією видання, пошкодження закрилків літака фатальним могло стати фактором. Зазначається, що через це військовий транспорт перейшов у круте піке з висоти в кілька сотень метрів.

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Анонімне джерело розповіло журналістам, що один із закрилків при випуску "з незрозумілих причин просто вирвало", після чого літак "клюнув" в землю.

"У такій ситуації навіть досвідчений екіпаж вже нічого не міг зробити", – заявив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 6 березня розбився російський транспортний літак Ан-26 під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім. За словами очевидця, літак Міноборони Росії під час заходу на посадку різко повело в сторону. Внаслідок авіакатастрофи Ан-26 загинуло 39 військовослужбовців, серед них були і бійці ПВК "Вагнер" та російський генерал.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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