"Категорически зомбированы": как простые россияне реагируют на зверства в Буче

Россияне продолжают слепо верить в российскую пропаганду. Они до сих пор не могут поверить всем этим доказательствам ужасов, которые оккупанты совершили в Буче.

Об этом в эфире 24 канала рассказали ведущие Юрий и Игорь Гаврищаки. В то же время они продолжают поедать информацию из российского зомбоящика, подчеркнули они.

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Журналист прокомментировал видео, обнародованное российскими СМИ. В нем они опрашивают людей о том, слышали ли они о городе Буча и о том, что там происходило.

Как ни странно, большинство из них считают, что это фейк или постановка, или вообще не слышали о геноциде, потому что "ситуация в мире их не интересует".

Почему они так думают – объяснить, конечно, не могут. А те, кто понимают, какие зверства совершает вражеская армия – боятся об этом говорить.

Мы видим, что даже старшее население вообще категорически зазомбировано. Плюс пропаганда отключает украинское вещание и информацию они могут брать только с телевидения,

– подчеркнул Игорь Гаврищак.

Юрий Гаврищак добавил, что вообще не стоит искать хоть какую-то логику в действиях россиян. Все, что они совершают – это дикость.

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