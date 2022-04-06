Про це в ефірі 24 каналу розповіли ведучі Юрій та Ігор Гаврищаки. Натомість вони продовжують поїдати інформацію з російського зомбоящика, наголосили вони.
До слова Росія хоче переконати увесь світ, що України не існувало: історичне спростування фейку
Журналіст прокоментував відео, яке оприлюднили російські ЗМІ. У ньому вони опитують людей про те, чи чули вони про місто Буча та те, що там відбувалось.
Як не дивно, більшість з них вважає, що це фейк чи постановка, або ж взагалі не чули про геноцид, бо "ситуація у світі їх не цікавить".
Чому вони так думають – пояснити, звісно ж, не можуть. А ті, хто розуміють, які звірства чинить ворожа армія – боїться про це говорити.
Ми бачимо, що навіть старше населення взагалі категорично зазомбоване. Плюс, пропаганда відключає українське мовлення і інформацію вони можуть брати лише з телебачення,
– наголосив Ігор Гаврищак.
Юрій Гаврищак додав, що взагалі не варто шукати хоч якусь логіку у діях росіян. Усе, що вони вчиняють – це дикунство.