Кауфмана тайным решением суда выпустили из СИЗО, – Гутовская

Высший антикоррупционный суд так и не предоставил комментарий о решении об изменении меры пресечения бизнесмену Борису Кауфману.

Об этом сообщила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.

Читайте также ВАКС не пустил представителей общественности на провозглашение изменения меры пресечения для Кауфмана

"Действительно, до сих пор нет реакции ВАКС или господина Шкодина (судьи, выпустившего Кауфмана из-под стражи – ред.) на то, что произошло 1 ноября. Довольно странным образом не было заседания. Господин Шкодин, насколько я понимаю, не провел ли заседание или общественность не была допущена в зал суда. И, к сожалению, насколько мне известно, до сих пор нет комментария ни господина Шкодина, ни ВАКС. Я надеюсь, что этот вопрос будет каким-то образом решен и общественность получит ответы на эти, по моему мнению, вполне уместные вопросы", – отметила она.

По ее словам, было бы целесообразно дать какой-то комментарий или судьи, или ВАКС для того, чтобы общественность понимала, почему это заседание не было проведено или почему оно было проведено без допущения общественности.

Гутовская не дает оценки действиям конкретного судьи, не имея данных обо всех обстоятельствах, почему так произошло.

Кауфмана тайным решением суда выпустили из СИЗО: смотрите видео

Ее также спросили, означает ли отсутствие стороны защиты на запланированном провозглашении определения об изменении меры пресечения Кауфману, что их проинформировали.

Мне трудно делать какие-то категорические выводы, но действительно, я думаю, что вы правы в ваших предположениях и тот факт, что ни господин Кауфман, ни его защита и, скажем, группа поддержки, не прибыли в суд, наталкивает на определенные размышления,

– подытожила Гутовская.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен и доходом от его деятельности. Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 миллиарда гривен в течение 2012 – 2022 годов

Подозрения по делу получили 5 человек, в том числе экс-мер Одессы Костусев и местные бизнесмены Кауфман и Борухович.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

26 октября 2023 года ВАКС выпустил Кауфмана из-под стражи. Провозглашение полного текста постановления, где можно узнать о мотивах принятого решения, должно было состояться 31 октября в 16:45. Однако ни журналистов, ни представителей общественности на заседание якобы не пустили.

Ольга Гутовская сообщила, что на заседание также не допущен представитель стороны обвинения. В ВАКСе только сообщили, что текст определения можно получить в канцелярии.

1 ноября 2023 года ОО Институт свободы слова направил в ВАКС запрос с просьбой предоставить информацию о причинах недопуска общественности, средств массовой информации на судебное заседание. По состоянию на 6 октября суд так и не ответил.