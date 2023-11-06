Про це повідомила директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська.

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"Дійсно, досі немає реакції ВАКС чи пана Шкодіна (судді, який випустив Кауфмана з-під варти – ред.) на те, що відбулося 1 листопада. Досить дивним чином не було засідання. Пан Шкодін, наскільки я розумію, чи не провів засідання, чи громадськість не була допущена до зали суду. І, на жаль, наскільки мені відомо, досі немає коментаря ні пана Шкодіна, ні ВАКС. Я сподіваюсь, що це питання буде якимось чином вирішено і громадськість отримає відповіді на ці, на мою думку, цілком слушні запитання", – зазначила вона.

За її словами, було б доцільно дати якийсь коментар чи судді, чи ВАКС для того, щоб громадськість розуміла, чому це засідання не було проведено, чи чому його було проведено без допущення громадськості.

Гутовська не дає оцінку діям конкретного судді, не маючи даних про всі обставини, чому так відбулося.

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Її також запитали, чи відсутність сторони захисту на запланованому проголошенні ухвали про зміну запобіжного заходу Кауфману означає, що їх поінформували.

Мені важко робити якісь категоричні висновки, але дійсно, я думаю, що ви маєте рацію у ваших припущеннях і той факт, що ні пан Кауфман, ні його захист та, скажімо, група підтримки, не прибули до суду, наштовхує на певні роздуми,

– підсумувала Гутовська.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйонів гривень і доходом від його діяльності. Згідно із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 мільярда гривень протягом 2012 – 2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

26 жовтня 2023 року ВАКС випустив Кауфмана з-під варти. Проголошення повного тексту ухвали, де можна було б дізнатися про мотиви прийнятого рішення, мало відбутися 31 жовтня о 16:45. Однак ані журналістів, ні представників громадськості на засідання нібито не пустили.

Ольга Гутовська повідомила, що на засідання також не допустили представника сторони обвинувачення. У ВАКС лише повідомили, що текст ухвали можна отримати в канцелярії.

1 листопада 2023 року ГО Інститут свободи слова надіслав до ВАКС запит із проханням надати інформацію про причини недопуску громадськості, засобів масової інформації до судового засідання. Станом на 6 жовтня суд так і не надав відповіді.