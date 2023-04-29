Попадания по нефтебазе в Севастополе: насколько это близко к боевым кораблям

Утром 29 апреля в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе произошел громкий "хлопок". Взрывы повлекли за собой "хлопок" на нефтебазе, из которой, вероятно, поставляют горючее российским боевым кораблям.

Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире 24 Канала прокомментировал "хлопок" в Казачьей бухте. Он отметил, что "хлопок" в Севастополе может свидетельствовать о том, что ударные возможности Украины повышаются.

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Казачья бухта расположена возле стоянки боевых кораблей России

В то же время эксперт высказался по поводу противовоздушной обороны России. В частности, он подчеркнул, что ПВО никогда не дает стопроцентной эффективности. При чем он сказал, что дыры в обороне есть, даже если насытить ПВО.

Валерий Романенко заявил, что Казачья бухта расположена рядом со стоянкой боевых кораблей в Севастопольской бухте. По его словам, запасы топлива в Казачьей бухте предназначены для боевых кораблей.

По мнению эксперта, попадание в нефтебазу оккупантов в Казачьей бухте – это большой плюс для наших дальнобойных средств.

Что интересно, оккупанты также признали, что нефтебаза в Казачьей бухте – это военный объект. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что пожар не повлияет на ситуацию с поставкой горючего в Севастополь.

По его словам, эти резервы не были привлечены для поставки горючего на автозаправочные станции.

Казачья бухта на карте

Севастопольская бухта на карте

Журналисты "Радио Свобода" ранее сообщали, что один из главных военных объектов в Крыму – Севастопольский порт, куда незадолго до полномасштабного вторжения Россия стянула многочисленные корабли не только Черноморского, но и Балтийского и Северного флотов.

Севастопольский порт, где Россия размещает боевые корабли / Фото "Радио Свобода"

В частности, на спутниковых снимках Planet Labs за 9 ноября 2022 года, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" и "Крым.Реалии", были идентифицированы большие десантные корабли (проектов 1135, 1171, 775), патрульные корабли (22160) (проектов 1239, 1241) и крейсер (проекта 11356) – это либо флагман Черноморского флота России "Адмирал Макаров", либо его аналог "Адмирал Эссен".

Именно у бухты "Голландия" расположена часть ракетных судов, из которых Россия запускает по Украине ракеты "Калибр".