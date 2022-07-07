Казахстан хочет экспортировать нефть в обход россии

Власти Казахстана поняли, что иметь дело с россией – это не самое лучшее решение. И теперь ищут пути обхода россии для поставки нефти в Европу. А также увеличение поставок в Китай.

Казахстан свою нефть в Европу транспортировал через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Нефть по нему шла в российский город Новороссийский, а уже оттуда танкерами – в Европу. Через него транспортировалось две третьих добываемой в Казахстане нефти. И от бесперебойности его работы зависит экономика Казахстана.

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Но 5 июля российский суд на 30 суток прекратил работу КТК после обращения ространснадзора.

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. В связи с этим он поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

Еще перед тем власти в Казахстане рассматривали возможность увеличить поставки нефти через этот нефтепровод Атырау – Кенкияк – Кумколь с 6 миллионов тонн в год до 12 миллионов тонн. Именно им и будет экспортироваться нефть в Китай.

Токаев также поручил превратить порты Казахстана в ведущие хабы Каспия. Он должен быть альтернативным вариантом поставки нефти в Европу. Казахстан в будущем планирует транспортировать нефть через морские порты Актау и Курык в азербайджанский Баку. А дальше двумя путями – либо по железной дороге в Батуми, либо через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию, откуда нефть и будут доставляться в Европу.

Как Россия блокирует поставки нефти из Казахстана

Это не первое ограничение для экспорта казахстанской нефти через КТК после начала войны в Украине и введения антироссийских санкций.

22 марта россия сделала официальное заявление о том, что трубопровод КТК вышел из строя и не будет функционировать в течение двух месяцев. Все якобы из-за шторма в Черном море. Как впоследствии писала немецкая газета Handelsblatt, по всей вероятности, что это была диверсия со стороны россии, чтобы сорвать поставки нефти из Казахстана. А также против иностранных нефтяных компаний в Казахстане из-за введения санкций против россии.

Впоследствии работу КТК останавливали из-за боеприпасов Второй мировой войны.

С 15 по 25 июня на КТК казахстанскую нефть отгружали только с одного причала из трех. Это объяснили "работой по подготовке к утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории морского терминала КТК на двух выносных причальных устройствах".

И 5 июля российский суд остановил работу КТК на 30 дней из-за нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Хотя на исправление этих нарушений у КТК было время до 30 ноября. Но ространснадзор обратился в суд 5 июля с просьбой приостановить на 90 суток работу КТК. Суд приостановил работу на 30 дней.

Как российский диктатор пытается "наказать" Казахстан

Остановка транспорта нефти из Казахстана в Европу через россию укладывается в шлейф российского противостояния с этой страной, которое только усиливается в последнее время.

Так, Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" российских квазиобразований на оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях. При этом он заявил об этом в лицо российского диктатора владимира путина. И не принял российский орден.

Также в Казахстане были заблокированы 1700 вагонов с российским углем.

Токаев обсудил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем возможность увеличения поставок нефти, чтобы унять кризис с энергоресурсами в Европе из-за санкций против россии. И заявил о желании углублять сотрудничество с ЕС.

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