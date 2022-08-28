Когда сосед – путин: после увеличения оборонного бюджета Казахстан на год запретил экспорт оружия

В Казахстане было решено запретить экспорт продукции военного назначения. Такое ограничение будет действовать год.

Об этом сообщили на официальном сайте премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. Решение было принято на заседании Комиссии по вопросам оборонной промышленности.

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Казахстан запретил на год экспорт оружия

В ходе заседания Комиссии по оборонной промышленности рассмотрели временную остановку экспорта вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Такое предложение вынесло министерство промышленности и инфраструктурного развития Казахстана.

Это предложение было поддержано членами Комиссии. Кроме того, были обсуждены планы проведения ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесение изменений в Закон "О разрешениях и уведомлениях",

– говорится в сообщении.

Причины такого решения власти страны не сообщили. Однако, по информации "Радио Свобода", президент Касим-Жомарт Токаев недавно выразил обеспокоенность тем, что на фоне войны россии против Украины казахстанское оружие может попасть в региональные военные конфликты.

Власти Казахстана, имея тесные экономические связи со страной-террористкой, пытаются найти баланс между ней, Украиной, Турцией и Китаем. Ведь страна опасается, что геополитические амбиции кремля могут распространиться далеко за пределы Украины. Поэтому в начале полномасштабной войны Казахстан официально не поддержал ни москву, ни Киев.

Заметим, что Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, в частности:

лодки,

бронетехнику,

пулеметы,

гранаты,

торпеды,

защитное снаряжение и так далее.

Что именно из этого списка страна экспортировала, пока неизвестно.

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В прошлом месяце Токаев подписал указ о выделении дополнительных 939,5 миллиона долларов для поддержки оборонного сектора Казахстана. По сравнению с прошлогодним бюджетом в 1,7 миллиарда долларов, общие расходы увеличились почти в 1,5 раза. Кроме того, 26 августа мэр крупнейшего города страны Алматы заявил, что все бомбоубежища советских времен для гражданских будут восстанавливать.