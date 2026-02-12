От русского языка отказывается дружественное Кремлю государство

В проекте новой конституции Казахстан планирует пересмотреть статус русского языка. Власти страны пытаются уменьшить влияние Кремля во всех сферах жизни.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.

Почему Казахстан отказывается от русского языка?

Речь идет о норме в конституции, где русский язык отмечается как такой, что используется "наравне" с казахским – теперь эту формулировку хотят заменить на "рядом" с казахским.

Казахский де-факто постепенно становится основным языком в стране. В госуправлении, образовании и публичной сфере все больше используют казахский, а не русский,

– сказано в заявлении ЦПД.

Несмотря на то, что это лишь формальность, это изменение понятий отражает изменение политики власти. Сейчас они стремятся уменьшить влияние Кремля на внутреннюю жизнь страны.

Кроме этого, в Центре противодействия дезинформации отмечают, что после 2022 года Казахстан начал отдаляться от России не только в гуманитарных вопросах.

В декабре правительство государства закрыло возможность россиянам в Казахстане обходить санкции и отмывать деньги через банки страны.

В ЦПИ заметили, что Россия продолжает терять позиции в Центральной Азии, пока сосредотачивает все внимание на войне в Украине.

