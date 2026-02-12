От русского языка отказывается дружественное Кремлю государство
- Казахстан планирует пересмотреть статус русского языка в новой конституции.
- Казахстан постепенно отдаляется от влияния Кремля, ограничивая российское влияние в гуманитарных и экономических вопросах.
В проекте новой конституции Казахстан планирует пересмотреть статус русского языка. Власти страны пытаются уменьшить влияние Кремля во всех сферах жизни.
Об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.
Читайте также Россия теряет на экспорте: украинские дроны заставили Казахстан пойти в обход Москвы
Почему Казахстан отказывается от русского языка?
Речь идет о норме в конституции, где русский язык отмечается как такой, что используется "наравне" с казахским – теперь эту формулировку хотят заменить на "рядом" с казахским.
Казахский де-факто постепенно становится основным языком в стране. В госуправлении, образовании и публичной сфере все больше используют казахский, а не русский,
– сказано в заявлении ЦПД.
Несмотря на то, что это лишь формальность, это изменение понятий отражает изменение политики власти. Сейчас они стремятся уменьшить влияние Кремля на внутреннюю жизнь страны.
Кроме этого, в Центре противодействия дезинформации отмечают, что после 2022 года Казахстан начал отдаляться от России не только в гуманитарных вопросах.
В декабре правительство государства закрыло возможность россиянам в Казахстане обходить санкции и отмывать деньги через банки страны.
В ЦПИ заметили, что Россия продолжает терять позиции в Центральной Азии, пока сосредотачивает все внимание на войне в Украине.
Почему Казахстан резко ужесточил контроль за финансовыми операциями россиян?
В Казахстане заявили, что Россия могла использовать банковскую систему страны для отмывания средств. Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил: один из банков провел более 7 триллионов тенге (около 14 миллиардов долларов), а деньги поступили из "соседней страны". Он назвал такие схемы возмутительными и признал, что подобные случаи еще случаются.
По данным СМИ, посредники помогали россиянам получать идентификационные номера и открывать счета. Регулятор ранее сообщал, что в 2024 году более 90% карточек, через которые отмывали средства, принадлежали иностранцам.
На этом фоне банки Казахстана с сентября 2025 года усилили проверки операций россиян. Подобные ограничения вводят также банки Армении и Сербии, а дополнительные проверки проводят Оман и Узбекистан. Это связывают с внесением России в перечень стран с высоким риском отмывания средств.