Про це йдеться в заяві Центру протидії дезінформації.
Йдеться про норму в конституції, де російська мова зазначається як така, що використовується "нарівні" з казахською – тепер це формулювання хочуть замінити на "поруч" із казахською.
Казахська де-факто поступово стає основною мовою в країні. У держуправлінні, освіті та публічній сфері все більше використовують казахську, а не російську,
– сказано в заяві ЦПД.
Попри те, що це лише формальність, ця зміна понять відображає зміну політики влади. Наразі вони прагнуть зменшити вплив Кремля на внутрішнє життя країни.
Окрім цього, у Центрі протидії дезінформації зазначають, що після 2022 року Казахстан почав віддалятись від Росії не лише в гуманітарних питаннях.
В грудні уряд держави закрив можливість росіянам в Казахстані обходити санкції та відмивати гроші через банки країни.
У ЦПД зауважили, що Росія продовжує втрачати позиції в Центральній Азії, поки зосереджує всю увагу на війні в Україні.
Чому Казахстан різко посилив контроль за фінансовими операціями росіян?
У Казахстані заявили, що Росія могла використовувати банківську систему країни для відмивання коштів. Президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив: один із банків провів понад 7 трильйонів тенге (близько 14 мільярдів доларів), а гроші надійшли із "сусідньої країни". Він назвав такі схеми обурливими та визнав, що подібні випадки ще трапляються.
За даними ЗМІ, посередники допомагали росіянам отримувати ідентифікаційні номери та відкривати рахунки. Регулятор раніше повідомляв, що у 2024 році понад 90% карток, через які відмивали кошти, належали іноземцям.
На цьому тлі банки Казахстану з вересня 2025 року посилили перевірки операцій росіян. Подібні обмеження вводять також банки Вірменії та Сербії, а додаткові перевірки проводять Оман і Узбекистан. Це пов’язують із внесенням Росії до переліку країн із високим ризиком відмивання коштів.