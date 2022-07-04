"Пощечина Путину": президент Казахстана обсудил с Шарлем Мишелем сотрудничество с ЕС

"Друзья" России начинают понимать, что сотрудничество с Путиным ни к чему хорошему их не приведет. Они уже начинают делать маленькие шаги навстречу цивилизованному миру.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отвесил Путину еще одну громкую пощечину. В этот раз с помощью ЕС.

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Казахстан сближается с Европой

Заявление Токаева о том, что Казахстан не будет признавать так называемые "ДНР" и "ЛНР", которое он сделал прямо перед Путиным, стало большим ударом для российского диктатора. Теперь Кремлю следует думать о том, как вообще не потерять Казахстан с поля своего влияния.

Токаев сообщил о том, что провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. По его словам, сторонам очень важно выполнить достигнутые в 2021 году договоренности.

Он подчеркнул, что именно ЕС, а не Россия, является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Токаев также добавил, что Казахстан не хочет останавливаться на том, что стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, а хочет двигаться дальше и развивать новые устойчивые связи с ЕС.

По словам Токаева, Казахстан также готов помочь своими энергоносителями для стабилизации ситуации на глобальном энергетическом рынке. Такой же позиции Токаев придерживается и в решении проблемы продовольственного кризиса.

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