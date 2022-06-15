Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, но не будет нарушать санкции

Казахстан продолжает сотрудничество с Россией, но не будет нарушать западные санкции, наложенные на страну-агрессорку из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в интервью российским пропагандистам. Он отметил, что Казахстан не может нарушать санкции, передает 24 канал.

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Казахстан будет придерживаться санкций

Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления о том, что в случае нарушения санкций произойдут так называемые вторичные санкции со стороны Запада по нашей экономике,

– заявил Токаев.

По его словам, сложилась уникальная ситуация, которой никто не мог ожидать, но Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств и не собирается выходить из международных союзов и организаций, в которых состоит вместе с Россией.

Сотрудничество с Россией будет продолжаться

Он подчеркнул, что все разговоры о том, что Казахстан якобы собирается выйти из ЕАЭС, из ОДКБ, совершенно не соответствуют действительности. По словам казахстанского лидера, во время телефонных переговоров и очных встреч с президентом России Владимиром Путиным он заверил, что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством России и Казахстана, остаются в силе.

Мы будем продолжать работу, Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно, это было бы неоправданно с точки зрения перспективы,

– сказал Токаев.

Он рассказал, что Казахстан сейчас взаимодействует с Россией "в ускоренном ритме" и достигает договоренностей, не нарушая санкций.

"Есть сложные вопросы, требующие времени для понимания, как можно решить возникшую ситуацию, но опять же мы находим решение этих вопросов. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует, поэтому мы должны справиться с этими вопросами, исходящими из этой реальности", – добавил Токаев.

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