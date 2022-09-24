"Сдаем квартиры только не славянам": в Казахстане запустили новый тренд из-за нашествия россиян

После объявления диктатором владимиром путиным частичной мобилизации в россии Казахстан стал одним из направлений для бегства россиян. Однако казахи не рады видеть их в своей стране.

23 сентября у большинства украинских пользователей рекомендации буквально заполонили видео казахов о нашествии россиян. Наши граждане очень это очень оценили.

Интересно В Казахстане резко подорожала аренда жилья: виновнаты беглецы-россияне

Казахи решили напомнить россиянам все

Ни для кого не секрет, что "главные денацификаторы" презирают все народы, даже проживающие на территории россии. Обвиняя украинцев в "нацизме", россияне давно поделили людей на славян и "не славян". Поэтому часто люди, которые приезжали в россию из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и других азиатских стран, сталкивались с тем, что не могли снять квартиру в аренду, потому что, мол, "москва для россиян".

Но теперь, как говорится, фортуна вернулась к россиянам другой стороной и теперь они бегут в Казахстан, вместо того чтобы бороться против преступного режима. Но жители Казахстана совсем не рады видеть беглецов.

Закон бумеранга никто не отменял: смотрите видео

Квартиры в Казахстане только для казахов: смотрите видео

Никто ничего не забыл, кроме россиян: смотрите видео

Эй, денацификаторы что с лицом: смотрите видео

Теперь россияне ощутят все на себе: смотрите видео

Однако среди пользователей соцсетей Казахстана есть и те, кто решил вспомнить россиянам некоторые моменты по истории. Казахи, как и украинцы, испытали немало горя – репрессии, уничтожение интеллигенции и голод. Поэтому это еще одна причина тому, чему россиянам в Казахстане не рады.

Казахи помнят свою историю: смотрите видео

Россияне хотели бы забыть, когда им это нужно: смотрите видео

И все же казахи не падают низко, чтобы выгонять россиян из своей страны. И им, очевидно, там будет нелегко.

Квартиры, которые заслужили россияне : смотрите видео

Ну что ж, пора делать бизнес: смотрите видео

Но для россиян в Казахстане есть еще один неприятный сюрприз – они же думали, что весь мир говорит по-русски. Теперь у них есть все шансы узнать, что казахский язык существует, но учитывая украинский опыт, они начнут называть казахов, которые любят свой язык и культуру "нацистами". Это уже пройденный нами этап.

Теперь россияне снова могут говорить о "нацизме": смотрите видео

Поздравляем в новой реальности, россияне: смотрите видео

Реакция украинцев

Украинцам очень понравился тренд казахов, хотя бы по одной простой причине – у обоих народов есть немало общего в контексте того, как россияне годами вели себя надменно, считали себя лучше других, но что-то вдруг пошло не так.

Как украинцы реагируют на новый тренд в Казахстане: смотрите видео

Ну и напоследок оставим вам видео, лучше всего описывающее эту ситуацию.

Враг моего врага – мой друг: смотрите видео

Интересно – президента Казахстана призывают закрыть границу с россией: смотрите видео