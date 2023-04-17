Взрыв газа произошел 17 апреля около 5 часов утра. В результате этого обрушился подъезд, в то же время пожара не было. Об этом сообщили в МЧС Казахстана, информирует 24 Канал.
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Что произошло в Казахстане
Как стало известно, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 2-этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона. Пожара не было, обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров.
Взрыв газа в Казахстане: смотрите видео
По предварительным данным, пострадали 11 человек – их передали работникам медицинской службы. Позже сообщили, что один человек погиб, еще как минимум 12 пострадали при взрыве.
Число пострадавших растет
По состоянию на 10 утра известно, что из-под завалов живыми достали 4 человека и четверо погибших. Среди погибших 3-летний ребенок. Число пострадавших в настоящее время составляет 17 человек. Всего госпитализированы 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Спасатели продолжают разбирать завалы – под ними все еще находятся жильцы дома, среди которых дети.
Взрыв газа в Казахстане / фото МЧС Казахстана
В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологи, 10 единиц техники ГНС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.
В результате взрыва есть пострадавшие / фото МЧС Казахстана
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