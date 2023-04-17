Вибух газу стався 17 квітня близько 5 години ранку. Внаслідок цього обвалився під'їзд, водночас пожежі не було. Про це повідомили в МНС Казахстану, інформує 24 Канал.
До теми У Росії вибух газу обвалив під'їзд багатоповерхівки: люди були під завалами, є жертви
Що сталося у Казахстані
Як стало відомо, у 2-му мікрорайоні Жанаозена у двопід'їзному 2-поверховому житловому будинку стався вибух газового балона. Пожежі не було, обвалився під'їзд на площі 150 квадратних метрів.
Вибух газу у Казахстані: дивіться відео
За попередніми даними, постраждало 11 осіб – їх передали працівникам медичної служби. Згодом повідомили, що одна людина загинула, ще як мінімум 12 постраждали під час вибуху.
Причини та обставини події наразі встановлюються. Рятувальники продовжують розбирати завали – під ними все ще перебувають мешканці будинку, серед яких діти.
Вибух газу у Казахстані / фото МНС Казахстану
В оперативних роботах з розбору завалів на місці задіяно понад 50 рятувальників та кінологи, 10 одиниць техніки ДНС Мангістауської області, швидку медичну допомогу та місцеві виконавчі органи.
Внаслідок вибуху є постраждалі / фото МНС Казахстану
Інші подібні випадки
- Раніше у Росії внаслідок вибуху газу впав під'їзд багатоповерхівки. Люди опинилися під завалами. А в екстрених службах повідомили, що 5 росіян загинули.
- 12 грудня 2022 року у Чернівцях стався вибух газу в житловому будинку. На жаль, внаслідок цього загинула дитина. Також є постраждалі, яких госпіталізували до лікарні.
- У місті Чита стався вибух у багатоквартирному будинку. Епіцентром вибуху була одна з квартир на останніх поверхах будинку. Через нього руйнувань зазнали два поверхи. З будинку вивели 12 осіб, серед яких двоє дітей.