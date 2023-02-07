Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Інцидент трапився у місті Єфремов Тульської області.

Цікаво У Бєлгородській області було "бавовняно": ЗМІ пишуть про падіння ракети або літака

У Росії обвалився під'їзд житлового будинку

У Єфремові Тульської області 7 лютого обвалився під'їзд будинку. Багатоповерхівка розташована на вулиці Хіміків, 2.

Причиною інциденту став вибух газу в одній із квартир. Це вже підтвердили у місцевій прокуратурі.

У Росії обвалився під'їзд: відео

На місце події виїхали рятувальники. Вибух у 5-поверхівці повністю зруйнував 7 квартир.

Мешканці будинку опинилися під завалами. Дані щодо постраждалих уточнюють.

Рятувальники шукають людей під завалами: відео

Згодом в екстрених службах повідомили, що:

5 росіян загинули;

ще троє можуть бути під завалами;

п'ятьох мешканців дістали живими;

четверо зазнали поранень.

Дивіться відео з місця події

В МНС повідомили, що причиною вибуху, найімовірніше, є несправність газового обладнання.

Завали досі продовжують розбирати. Тож кількість мертвих та травмованих росіян ще може зрости.

Вибух газу завалив цілий під'їзд: відео

"Бавовна" в Росії: коротко

У Бєлгородській області 4 лютого вкотре сталася "бавовна". У Борисовці на заводі спалахнула пожежа. Вогонь довго не могли загасити.

Після цього там оголосили безстроковий "жовтий" рівень терористичної загрози. За даними місцевого губернатора, росіяни не постраждали.

Наступного дня в американському Інституті вивчення війни заявили, що "бавовна" в Бєлгородській області може ще більше порушити логістику росіян в Україні. Адже на підприємстві, де стався інцидент, ймовірно, виготовляють важливі металоконструкції.

Західні ЗМІ вважають, що у Росії можуть бути нажахані роботою безпілотників, через діяльність яких "бавовна" завітала до Саратова та Рязані.

Дивіться фото з місця події / Фото російські телеграм-канали