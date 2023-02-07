Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Інцидент трапився у місті Єфремов Тульської області.
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У Росії обвалився під'їзд житлового будинку
У Єфремові Тульської області 7 лютого обвалився під'їзд будинку. Багатоповерхівка розташована на вулиці Хіміків, 2.
Причиною інциденту став вибух газу в одній із квартир. Це вже підтвердили у місцевій прокуратурі.
У Росії обвалився під'їзд: відео
На місце події виїхали рятувальники. Вибух у 5-поверхівці повністю зруйнував 7 квартир.
Мешканці будинку опинилися під завалами. Дані щодо постраждалих уточнюють.
Рятувальники шукають людей під завалами: відео
Згодом в екстрених службах повідомили, що:
- 5 росіян загинули;
- ще троє можуть бути під завалами;
- п'ятьох мешканців дістали живими;
- четверо зазнали поранень.
Дивіться відео з місця події
В МНС повідомили, що причиною вибуху, найімовірніше, є несправність газового обладнання.
Завали досі продовжують розбирати. Тож кількість мертвих та травмованих росіян ще може зрости.
Вибух газу завалив цілий під'їзд: відео
"Бавовна" в Росії: коротко
- У Бєлгородській області 4 лютого вкотре сталася "бавовна". У Борисовці на заводі спалахнула пожежа. Вогонь довго не могли загасити.
- Після цього там оголосили безстроковий "жовтий" рівень терористичної загрози. За даними місцевого губернатора, росіяни не постраждали.
- Наступного дня в американському Інституті вивчення війни заявили, що "бавовна" в Бєлгородській області може ще більше порушити логістику росіян в Україні. Адже на підприємстві, де стався інцидент, ймовірно, виготовляють важливі металоконструкції.
- Західні ЗМІ вважають, що у Росії можуть бути нажахані роботою безпілотників, через діяльність яких "бавовна" завітала до Саратова та Рязані.
Дивіться фото з місця події / Фото російські телеграм-канали