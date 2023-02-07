Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов. 24 Канал. Инцидент произошел в городе Ефремов Тульской области.

Интересно В Белгородской области было "хлопково": СМИ пишут о падении ракеты или самолета

В России обрушился подъезд жилого дома

В Ефреме Тульской области 7 февраля обрушился подъезд дома. Многоэтажка находится на улице Химиков, 2.

Причиной инцидента стал взрыв газа в одной из квартир. Это уже подтвердили в местной прокуратуре.

В России обрушился подъезд: видео

На место происшествия выехали спасатели. Взрыв в 5-этажке полностью разрушил 7 квартир.

Жители дома оказались под завалами. Данные о пострадавших уточняют.

Спасатели ищут людей под завалами: видео

Впоследствии в экстренных службах сообщили, что:

5 россиян погибли;

еще трое могут находиться под завалами;

пятеро жителей получили живыми;

четверо получили ранения.

Смотрите видео с места происшествия

В МЧС сообщили, что причиной взрыва вероятнее всего является неисправность газового оборудования.

Завалы все еще продолжают разбирать. Так что количество мертвых и травмированных россиян еще может возрасти.

Взрыв газа завалил целый подъезд: видео

"Хлопок" в России: коротко

В Белгородской области 4 февраля раз случился "хлопок". В Борисовке на заводе вспыхнул пожар. Огонь долго не могли потушить.

После этого там объявили бессрочный "желтый" уровень террористической угрозы. По данным местного губернатора, россияне не пострадали.

На следующий день в американском Институте изучения войны заявили, что "хлопок" в Белгородской области может еще больше нарушить логистику россиян в Украине. Ведь на предприятии, где произошел инцидент, вероятно, производят важные металлоконструкции.

Западные СМИ считают, что в России могут быть напуганы работой беспилотников, через деятельность которых "хлопок" посетил Саратов и Рязань.

Смотрите фото с места происшествия / Фото российские телеграмм-каналы