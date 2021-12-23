В Казахстане официально отменили смертную казнь

В Казахстане, наконец-то, приняли решение об отмене смертной казни. За соответствующую инициативу проголосовала Верхняя палата парламента.

Поправки предлагали исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса республики.

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Также в Казахстане установили запрет на досрочное освобождение лиц, ранее получивших смертное наказание. Это означает, что отныне самым суровым наказанием в стране будет пожизненное лишение свободы.

Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь,

– объяснили в комитете Сената.

Отмечается, что изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленным на отмену смертной казни. Следует отметить, что Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

Что известно о смертной казни в Казахстане

Мораторий на смертную казнь в Казахстане действовал с 2003 года. Суды прекратили выносить смертные приговоры в 2004 году, однако сделали исключение в отношении обвиняемого в теракте 2016 года в Алматы. Тогда 29-летний Руслан Кулекбаев убил 9 человек, и он остается единственным приговоренным к смертной казни в стране.

В январе 2021 года президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон о запрете смертной казни. Таким образом, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, который запрещает использовать казнь в стране в мирное время.

В современном мире смертная казнь во многих странах упразднена на законодательном уровне или не используется. В прошлом году правозащитники зафиксировали наименьшее количество смертных казней за 10 лет.