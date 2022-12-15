36-летний Жилин является майором федеральной службы охраны России. Он отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и имел доступ к государственной тайне.

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Убегал из России лесами, но "беженца" не получил

На войну Жилину ехать не хотелось, поэтому он решил бежать в Казахстан. Поскольку из-за доступа к гостайне россиянину был запрещен выезд за границу, он решил скрыться с родины незаконно. Жилин отправился лесами и полями в Казахстан.

Статус беженца майору в Казахстане не дали, зато обвинили в незаконном пересечении границы. В начале декабря его осудили за это. Параллельно Россия объявила мужчину в международный розыск по статьям о дезертирстве и незаконном пересечении границы.

Поэтому россиянин решил спасаться в Армению. Однако в аэропорту его снова задержали и заключили под стражу на 40 суток. Родственники Жилина жалуются, что в России его будут пытать. Сейчас они пытаются оспорить решение управления координации занятости и социальных программ Абайской области, которое не предоставило Жилину статус беженца.

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Обратите внимание! В начале полномасштабной войны в Украине россияне не были особенно против убийств украинцев и наглого вторжения. Значительная часть населения государства-агрессора открыто поддерживала действия Кремля. Однако, когда Путин объявил "частичную мобилизацию", призывники начали массово бежать из страны, чтобы не отправиться на войну. Им удобнее наблюдать за ней с экранов телевизоров.