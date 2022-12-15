36-річний Жилін є майором федеральної служби охорони Росії. Він відповідав за урядовий зв'язок Владіміра Путіна з регіонами і мав доступ до державної таємниці.
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Втікав з Росії лісами, але "біженця" не отримав
На війну Жиліну їхати не хотілося, то ж він вирішив втекти у Казахстан. Оскільки через доступ до держтаємниці росіянину був заборонений виїзд за кордон, він вирішив втекти з батьківщини незаконно. То ж Жилін відправився лісами й полями у Казахстан.
Статусу біженця майору у Казахстані не дали, натомість звинуватили у незаконному перетині кордону. На початку грудня його засудили за це. Паралельно Росія оголосила чоловіка у міжнародний розшук за статтями про дезертирство та незаконне перетинання кордону.
То ж росіянин вирішив рятуватися у Вірменію. Однак в аеропорту його знову затримали і взяли під варту на 40 діб. Родичі Жиліна бідкаються, що у Росії його будуть катувати. Зараз вони намагаються оскаржити рішення управління координації зайнятості та соціальних програм Абайської області, яке не надало Жиліну статус біженця.
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