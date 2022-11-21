Покажите это видео чмобикам: в Казахстане эпически троллят россиян-беглецов

Россияне совершают геноцид украинцев. В то же время, сами становиться "пушечным мясом" на войне не собираются. Когда в России объявили "частичную мобилизацию", потенциальные чмобики бросились бежать.

Многие россияне бежали в Казахстан. Там они в основном ведут себя нагло, демонстрируя известную поговорку о "пусти свинью под стол". Местные жители в ответ элегантно троллят россиян, информирует 24 канал.

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В частности, сняли эпическое развлекательное видео о легендарном местном шоколаде. В кадре появляется типичный россиянин "вне политики". Ему уже удалось сбежать и теперь "бедного" ждут настоящие испытания. Например, как дотащить свой тяжелый чемодан. Возможно, там стиральная машина, которую так охотно воруют россияне.

Россиянина находит местный житель. Он угощает его шоколадом со вкусом свободы. К слову, это видео стоит показать "чмобикам". Пусть поймут, как выглядит настоящий шоколад и не путают его с тем, что пытаются им подсунуть российские власти.

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Как еще казахи троллят россиян

Казахи презирают россиян и осуждают войну России против Украины. Когда осенью 2022 года граждане страны-оккупанта бросились бежать в Казахстан, там показали, что оккупантам не рады. Казахи – очень креативный народ. В соцсетях они запустили ряд тематических трендов.

Кроме того, россиянам задают вопросы: чей Донецк, Луганск, Крым. В ответ россияне бледнеют, краснеют и страдают амнезией.

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