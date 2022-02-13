Митингующие требуют расследования всех убийств во время протестов. Кроме того, среди других требований – отставка президента Касыма-Жомарта Токаева.

Интересно Попытка "госпереворота": Токаев "отчитался" Путину о январских протестах в Казахстане

Все требования митингующих

Митингующие требуют от власти установления памятника погибшим в протестах на центральной площади Алматы. После этого площадь просят закрыть для проезда транспорта.

Еще одно требование митингующих – амнистия всем участникам протестов, которых задержали в начале января 2022 года.

Участники митинга, на который местные власти не дали разрешения, также требуют встречи с акином города, однако пока безрезультатно. Поэтому около 300 человек решили остаться на площади и планируют разбить палатки.

Митинг в Алматы: смотрите видео

Протесты в Казахстане: главное

В начале 2022 года по Казахстану пронеслась волна массовых протестов. Сначала причиной стало повышение стоимости газа, однако впоследствии митингующие выдвинули ряд политических требований.

В Казахстане пропали интернет и мобильная связь, а президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ (Беларусь, Армению, Таджикистан, Кыргызстан и Россию) ввести войска.

Силовыми методами власти подавили волну протестов. Ущерб от них оценили в 313,6 миллиона долларов, а вот данные о погибших в разных источниках отличаются.

Как это было: обострение протестов в Казахстане – смотрите видео