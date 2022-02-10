Токаев подчеркнул Путину, какова была, по его мнению, цель протестов. Он в привычной риторике убеждает, что беспорядки поддерживались из-за границы, сообщает 24 канал.

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Это была подробно подготовленная операция "международных террористов", которые напали на Казахстан с целью, прежде всего, срыва конституционного строя. Конечно же они хотели осуществить государственный переворот,

– цинично заявил Токаев.

По его словам, идет следствие и есть уже даже первые результаты.

"К сожалению, получилось очень много жертв. Я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших", – дерзко сказал он.

Протесты в Казахстане: основное

В начале года в стране люди вышли на улицы из-за повышения цены на газ. Когда власть выполнила их условия, то восстание не утихло, а набрало новую силу. Также выдвинули новые условия, среди которых и отставка правительства.

Впоследствии появились и первые жертвы протестов и избиения. Но кое-где полиция отказывалась действовать против собственного народа. Страны ОДКБ направили в Казахстан своих военных по просьбе Токаева. Первой это сделала Россия.

В конце концов протесты подавили и митингующих начали называть "террористами", которые имеют международную помощь. Власти Казахстана заявляли, что убытки от массовых протестов составляют 313,6 миллиона долларов, и что больше всего пострадал бизнес. А данные о погибших и пострадавших разнятся.

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