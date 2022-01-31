Свою позицию он обнародовал в интервью телеканалу "Хабар 24". Токаев считает резолюцию Европарламента "рекомендательной".

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Токаев говорит, что в Казахстане "разберутся сами"

Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами,

– сказал Токаев.

Отметим, что 20 января Европарламент принял резолюцию, в которой осуждали акты насилия, сопровождавшие мирные протесты. Также в Евросоюзе раскритиковали риторику Токаева, назвавшего протестующих "террористами".

Токаев раскритиковал резолюцию Европарламента

По мнению президента Казахстана, резолюция является "необъективной и преждевременной". Более того, политик обвинил в ее создании "лоббистов, которые работают на людей, покинувших Казахстан".

Обратите внимание! Свой приказ стрелять на поражение Токаев считает оправданным. Он утверждает, что руководители правоохранительных органов не могли взять на себя ответственность. При этом Токаев сравнил себя с Жуковым.

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Протесты в Казахстане: коротко о последствиях

Во время протестов в Казахстане погибли по меньшей мере 225 человек.

Пострадали более 4 500 человек, тысячи были задержаны.

Власти Казахстана заявили, что убытки от протестов составили 313,6 миллиона долларов. Больше всего пострадал бизнес.

19 января из страны вывели контингент ОДКБ. Токаев убеждает, что эти войска не сделали ни одного выстрела, однако известно, что разрешение открывать огонь у них было.

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