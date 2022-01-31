Свою позицию он обнародовал в интервью телеканалу "Хабар 24". Токаев считает резолюцию Европарламента "рекомендательной".
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Токаев говорит, что в Казахстане "разберутся сами"
Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами,
– сказал Токаев.
Отметим, что 20 января Европарламент принял резолюцию, в которой осуждали акты насилия, сопровождавшие мирные протесты. Также в Евросоюзе раскритиковали риторику Токаева, назвавшего протестующих "террористами".
Токаев раскритиковал резолюцию Европарламента
По мнению президента Казахстана, резолюция является "необъективной и преждевременной". Более того, политик обвинил в ее создании "лоббистов, которые работают на людей, покинувших Казахстан".
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Протесты в Казахстане: коротко о последствиях
- Во время протестов в Казахстане погибли по меньшей мере 225 человек.
- Пострадали более 4 500 человек, тысячи были задержаны.
- Власти Казахстана заявили, что убытки от протестов составили 313,6 миллиона долларов. Больше всего пострадал бизнес.
- 19 января из страны вывели контингент ОДКБ. Токаев убеждает, что эти войска не сделали ни одного выстрела, однако известно, что разрешение открывать огонь у них было.
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