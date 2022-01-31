Свою позицію він оприлюднив в інтерв'ю телеканалу "Хабар 24". Токаєв вважає резолюцію Європарламенту "рекомендаційною".

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Токаєв каже, що в Казахстані "розберуться самі"

Я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі,
– сказав Токаєв.

Зазначимо, що 20 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засуджували акти насилля, що супроводжували мирні протести. Також у Євросоюзі розкритикували риторику Токаєва, який назвав протестувальників "терористами".

Токаєв розкритикував резолюцію Європарламенту

На думку президента Казахстану, резолюція є "необ'єктивною та передчасною". Ба більше, політик звинуватив у її створенні "лобістів, які працюють на людей, що покинули Казахстан".

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Протести в Казахстані: коротко про наслідки

  • Під час протестів у Казахстані загинули щонайменше 225 осіб.
  • Постраждали понад 4 500 людей, тисячі були затримані.
  • Влада Казахстану заявила, що збитки від протестів склали 313,6 мільйона доларів. Найбільше постраждав бізнес.
  • 19 січня з країни вивели контингент ОДКБ. Токаєв переконує, що ці війська не зробили жодного пострілу, проте відомо, що дозвіл відкривати вогонь у них був.

Як відбувались масштабні протести в Казахстані: дивіться відео