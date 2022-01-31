Свою позицію він оприлюднив в інтерв'ю телеканалу "Хабар 24". Токаєв вважає резолюцію Європарламенту "рекомендаційною".

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Токаєв каже, що в Казахстані "розберуться самі"

Я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі,

– сказав Токаєв.

Зазначимо, що 20 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засуджували акти насилля, що супроводжували мирні протести. Також у Євросоюзі розкритикували риторику Токаєва, який назвав протестувальників "терористами".

Токаєв розкритикував резолюцію Європарламенту

На думку президента Казахстану, резолюція є "необ'єктивною та передчасною". Ба більше, політик звинуватив у її створенні "лобістів, які працюють на людей, що покинули Казахстан".

Зверніть увагу! Свій наказ стріляти на ураження Токаєв вважає виправданим. Він переконує, що керівники правоохоронних органів не могли взяти на себе відповідальність. При цьому Токаєв порівняв себе з Жуковим.

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Протести в Казахстані: коротко про наслідки

Під час протестів у Казахстані загинули щонайменше 225 осіб.

Постраждали понад 4 500 людей, тисячі були затримані.

Влада Казахстану заявила, що збитки від протестів склали 313,6 мільйона доларів. Найбільше постраждав бізнес.

19 січня з країни вивели контингент ОДКБ. Токаєв переконує, що ці війська не зробили жодного пострілу, проте відомо, що дозвіл відкривати вогонь у них був.

Як відбувались масштабні протести в Казахстані: дивіться відео