Про це Токаєв розповів в інтерв'ю каналу "Хабар 24". Президент Казахстану повідомив, що керівники правоохоронних органів під час заворушень побоялись брати на себе відповідальність – щодо застосування зброї.

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Токаєв звинуватив правоохоронні органи у безініціативності

Керівники правоохоронних органів боялися брати на себе відповідальність. Повна безініціативність. Я їм сказав: якби маршал Рокоссовський чи Жуков щодня питали б у Сталіна, вони б війну виграли чи ні? То була справжня війна – треба було брати на себе відповідальність,

– сказав Токаєв.

Президент Казахстану переконує, що дії сил правопорядку були "зв'язані" законам. Саме начебто тому Токаєв ухвалив рішення про вогонь на знищення проти протестувальників, яких назвав "бандитами".

Президент переконує, що війська ОДКБ не стріляли

Токаєв переконує, що Москва відправила війська на казахську територію виключно через "дружні відносини". Ба більше, за словами президента, контингент ОДКБ не здійснив жодного пострілу у Казахстану.

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Що відомо про наказ Токаєва силовикам:

На початку січня у Казахстані спалахнули масштабні протести. Причиною для них спочатку стало збільшення ціни на газ.

Проте ані відставка уряду, ані зниження ціни на газ не зупинили заворушення.

На 5-ий день протестів, 7 січня Токаєв наказав силовикам стріляти на ураження. Протестувальників він назвав "терористами".

Також Токаєв звернувся до країн ОДКБ з проханням ввести війська. В країну направили так званий "миротворчий контингент".

Вивели ці війська з контингенту 19 січня.

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