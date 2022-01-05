Согласно информации, обнародованной на сайте дипведомства, генконсульство не будет работать 6 января. Все сотрудники перешли на дистанционную работу.

К теме Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Американцам посоветовали не выходить на улицу

Американцам, которые сейчас находятся в Казахстане, рекомендуют избегать территории, где проходят демонстрации. Всем гражданам, попавшим в трудное положение, советуют немедленно обращаться по телефонам, которые обнародовали на сайте.

Даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и перерасти в насилие. Вам следует избегать демонстраций и быть осторожными вблизи любых крупных собраний или протестов,
– посоветовали в генконсульстве.

Что призывают делать в дипведомстве:

  • Избегать мест демонстраций.
  • Быть осторожными, если неожиданно находитесь вблизи больших собраний или протестов.
  • Следить за обновлениями местных СМИ.

Тем временем Протесты в Казахстане: митингующие снесли памятник Назарбаеву

Главное о масштабных протестах в Казахстане:

  • Протесты в Казахстане начались 3 января, первоочередной причиной стало повышение цены на газ.
  • Впоследствии президент отправил в отставку правительство, а также вернули первоначальные цены на газ.
  • Однако это протесты не остановило: их эпицентр – Алматы, где жгут административные здания.
  • Сообщают о первых погибших во время беспорядков.
  • На территории всего Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Смотрите видео о протестах в Казахстане: