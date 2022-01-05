Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті дипвідомства, генконсульство не працюватиме 6 січня. Усі співробітники перейшли на дистанційну роботу.

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Американцям порадили не виходити на вулицю

Американцям, які зараз перебувають в Казахстані рекомендують уникати території, де відбуваються демонстрації. Усім громадянам, які потрапили у скрутне становище, радять негайно звертатись за телефонами, які оприлюднили на сайті.

Навіть мирні демонстрації можуть перерости в конфронтацію і перерости в насильство. Вам слід уникати демонстрацій і бути обережними поблизу будь-яких великих зібрань чи протестів,
– порадили в генконсульстві.

Що закликають робити у дипвідомстві:

  • Уникати місць демонстрацій.
  • Бути обережними, якщо несподівано перебуваєте поблизу великих зібрань або протестів.
  • Стежити за оновленнями місцевих ЗМІ.

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Головне про масштабні протести в Казахстані:

  • Протести в Казахстані почались 3 січня, першочерговою причиною стало підвищення ціни на газ.
  • Згодом президент відправив у відставку уряд, а також повернули початкові ціни на газ.
  • Проте це протести не зупинило: їхній епіцентр – Алмати, де палять адміністративні будівлі.
  • Повідомляють про перших загиблих під час заворушень.
  • На території всього Казахстану ввели надзвичайний стан.

Дивіться відео про протести в Казахстані: