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      Казак смертельно упал с лошади на Хортице

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      Трагедия с казаком в Запорожье
      Трагедия с казаком в Запорожье / Соцсети

      В Запорожье на острове Хортица мужчина в костюме казака упал с лошади. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

      Инцидент произошел утром 23 марта на центральной магистрали через Хотртицю, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

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      Свидетели утверждают, что погибший был в костюме казака. Рядом с ним до приезда "скорой" находился его напарник, который держал лошадей.

      Другие подробности трагедии – пока неизвестны.

      Недавно во Львове конная карета столкнулась с легковушкой. Судя по всему, ее управляющий был пьян, так как перед этим устроил еще и аварийную ситуацию на пешеходном переходе. К счастью, в итоге ни лошади, ни сам виновник ДТП сильно не пострадали.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости Украины Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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