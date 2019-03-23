Казак смертельно упал с лошади на Хортице

В Запорожье на острове Хортица мужчина в костюме казака упал с лошади. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Инцидент произошел утром 23 марта на центральной магистрали через Хотртицю, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Читайте также: Крупный пожар охватил парк в центре Запорожья: чуть не загорелась больница

Свидетели утверждают, что погибший был в костюме казака. Рядом с ним до приезда "скорой" находился его напарник, который держал лошадей.

Другие подробности трагедии – пока неизвестны.

Недавно во Львове конная карета столкнулась с легковушкой. Судя по всему, ее управляющий был пьян, так как перед этим устроил еще и аварийную ситуацию на пешеходном переходе. К счастью, в итоге ни лошади, ни сам виновник ДТП сильно не пострадали.