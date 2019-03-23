Козак смертельно впав з коня на Хортиці
У Запоріжжі на острові Хортиця чоловік у костюмі козака впав з коня. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.
Інцидент трапився уранці 23 березня на центральній магістралі через Хотртицю, повідомили у прес-службі Нацполіції у Запорізькій області.
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Свідки переконують, що загиблий був у костюмі козака. Поряд з ним до приїзду "швидкої" перебував його напарник, який тримав коней.
Інші подробиці трагедії – наразі невідомі.
Нещодавно у Львові кінна карета зіткнулася з легковиком. Судячи з усього, її керманич був п’яним, оскільки перед цим влаштував ще аварійну ситуацію на пішохідному переході. На щастя, у підсумку ані коні, ані сам винуватець ДТП сильно не постраждали.
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