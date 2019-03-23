Масштабна пожежа охопила парк у центрі Запоріжжя: ледь не загорілася лікарня

У Запоріжжі у Вознесенівському районі сталася масштабна пожежа в парку Перемоги. Крім того, що полум'я охопило площу у 200 квадратних метрів і почало швидко ширитись алеями, місце займання розташовується неподалік Міської лікарні №5.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, пожежа сталася близько 17:00 21 березня. За словами рятувальників, на відкритій території горіла суха трава та очерет.

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Очевидці, зі свого боку, переконують, що внаслідок потужного вітру вогонь практично нализився до лікарняних корпусів. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, біля штучного озера, навколо якого дуже багато сухої трави, за кілька хвилин до загоряння перехожі бачили дітей із сірниками: ті втекли, як тільки прибули рятувальники.

Вогнеборцям займання вдалося ліквідувати за 40 хвилин. Причини та збитки, завдані загоранням, наразі з’ясовують фахівці. За фактом події триває розслідування.

У мережі вже опублікували відео інциденту.

У Запоріжжі у парку Перемоги сталася пожежа: дивіться відео

Що відомо про парк Перемоги у Запоріжжі? Це одне з найулюбленіших місць відпочинку у місті. Щоправда, пожежі тут спалахують досить часто. Здебільшого через те, що задля розваги невідомі підпалюють сухостій біля вищезазначеного штучного озера.

Нещодавно, у Запоріжжі в одній із багатоповерхівок також сталася пожежа. У підсумку у своїй квартирі опинилися заблокованою 85-річна жінка. На щастя, її із палаючого помешкання вдалося винести одному з рятувальників. У чоловіка того дня був вихідний.