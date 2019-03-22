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      У Запоріжжі рятувальник виніс пенсіонерку з палаючої квартири

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      Рятувальник Ігор Гаврилов із Запоріжжя у свій вихідний чоловік врятував від пожежі літню сусідку. Він самотужки витяг з вогню 85-річну бабцю, яка безпорадно задихалася в диму.

      Ігор Гаврилов мешкає у багатоповерхівці в центрі Запоріжжя. У свій вихідний був вдома, і раптом в обід відчув запах диму. Згодом зрозумів - це горить квартира його 85-річної сусідки.

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      Бабуся мешкає сама, тому Ігор зреагував миттєво – викликав колег, відімкнув електрику у будинку. І, почувши крики про допомогу старенької у сусідньому помешканні, поліз до неї через балкон.

      Вибив її вікно на балконі, переліз, пройшов всю квартиру, дійшов до вхідних дверей, відчинив двері, вийшов, два вдихи зробив, і зайшов назад. Жінка перебувала в положенні сидячи в кімнаті біля вогнища. Я взяв її на руки і вийшов на свіже повітря,
      – розповів рятувальник Ігор Гаврилов.

      На місце одразу ж приїхали медики і три пожежні машини. Ймовірно, причиною займання стало коротке замикання.

      ЗАПОРІЖЖЯ КВАРТИРА БАБУСЯ РЯТУВАЛЬНИК
      Ігор Гаврилов, який врятував пенсіонерку

      "На площі 5 квадратних метрів горіли домашні речі. Причина пожежі з'ясовується. Попередня причина – скоріше за все, замикання електропроводки", – сказав начальник координаційного центру ДСНС у Запорізькій області Олександр Сичов.

      Бабусю забрали до лікарні, якийсь час за нею наглядатимуть лікарі. Рятувальники ж радіють, що змогли врятувати ще три життя. Адже слідом за пенсіонеркою, винесли з вогню ще й трьох новонароджених кошенят.


      Новонароджені коти, яких врятували з вогню

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя ДСНС
      Джерело: 24 канал
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