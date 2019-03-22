В Запорожье спасатель вынес пенсионерку из горящей квартиры

Спасатель Игорь Гаврилов из Запорожья – в свой выходной мужчина спас от пожара пожилую соседку. Он самостоятельно вытащил из огня 85-летнюю бабушку, которая беспомощно задыхалась в дыму.

Игорь Гаврилов живет в многоэтажке в центре Запорожья. В свой выходной был дома, и вдруг в обед почувствовал запах дыма. Потом понял – это горит квартира его 85-летней соседки.

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Бабушка живет одна, поэтому Игорь среагировал мгновенно – вызвал коллег, отключил электричество в доме. И, услышав крики о помощи старушки в соседнем доме, полез к ней через балкон.

Выбил окно на балконе, перелез, прошел всю квартиру, дошел до входной двери, открыл дверь, вышел, сделал два вдоха, и зашел обратно. Женщина находилась в положении сидя в комнате у очага. Я взял ее на руки и вышел на свежий воздух,

– рассказал спасатель Игорь Гаврилов.

На место сразу же приехали медики и три пожарные машины. Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание.



Игорь Гаврилов, который спас пенсионерку

"На площади 5 квадратных метров горели домашние вещи. Причина пожара выясняется. Предварительная причина – скорее всего, замыкание электропроводки", – сказал начальник координационного центра ГСЧС в Запорожской области Александр Сычев.

Бабушку забрали в больницу, какое-то время за ней будут присматривать врачи. Спасатели радуются, что смогли спасти еще три жизни. Ведь вслед за пенсионеркой, вынесли из огня еще и трех новорожденных котят.

Новорожденные котята, которых спасли из огня