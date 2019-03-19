"Пожар на выборах": в Мариуполе провели учения для спецслужб – фото и видео

В Мариуполе на одном из избирательных участков неизвестный бросил зажигательную смесь, после чего возник пожар – такова была легенда учений, которые проводили для спецслужб специально перед выборами.

По легенде, пожар начался на втором этаже в фойе здания, где расположен избирательный округ. Практически моментально на вызов прибыли сотрудники всех экстренных служб.

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В пожара спасатели обнаружили "пострадавшего" мужчину, который не мог самостоятельно двигаться. Поэтому его пришлось эвакуировать, а потом передать медикам.

Спасатели должны были передать пострадавшего медикам

Но во время учений надо было не только потушить пожар, но и сохранить бюллетени и передать их компетентным органам. За это отвечали представители избирательной комиссии.

Учения проходили в рабочее время, подразделения не знали точного времени тревоги. Впрочем, справились со всеми задачами на отлично. А после завершения спасатели отметили, что такие испытания оказались крайне полезными, и их нужно провести для всех специалистов.



Спасатели провели учения перед выборами

Отметим, что за порядком в день выборов 31 марта будут следить 60 тысяч правоохранителей. На каждом избирательном участке будет по два силовика.

Когда состоятся выборы Президента Украины?8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.